الصافي جروب تدخل مجال التصنيع الغذائي لخامات المخبوزات وإنتاج الوجبات الخفيفة

أمنية إبراهيم _ قالت ريم الصافي، المدير التنفيذي للصافي جروب، الشركة العاملة بعدد من القطاعات أبرزها الاتصالات والتكنولوجيا والأغذية، إن المجموعة تخطط لدخول مجال التصنيع الغذائي والمنتجات الاستهلاكية، مطلع العام 2022.

وأوضحت الصافي، خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تخطط لبدء تشغيل مصنعها الأول بالتجمع الخامس لإنتاج المواد الخام من الدقيق والزبد وكل ما يتعلق بالمخبوزات، بداية العام القادم.

وأضافت، ردا على سؤال لحابي، حول خطط الشركة في قطاع التصنيع الغذائي، أن الشركة تخطط لدخول مجال إنتاج الوجبات الخفيفة مع بداية تشغيل المصنع، ولن تكتفي بإنتاج المواد الخام التي تعمل كمورد وموزع لها لعلامات تجارية كبيرى منذ سنوات، مضيفة أن الخطة تشمل إنتاج مجموعة من المخبوزات الفرنسية المغلفة.

وفضلت الصافي، عدم الكشف عن حجم الاستثمارات بمصنعها الغذائي، مؤكدة أن المصنع حاليا في مراحل التحضيرات النهائية وسيتم بدء تشغيله قريبا.

ونوهت إلى أن الشركة تعمل بقطاع المواد الغذائية منذ عام 2013، كوكيل وموزع لنحو 12 علامة تجارية عالمية متخصصة في خامات وأدوات التصنيع اللازمة لشركات المخبوزات والآيس كريم، كما تمتلك مساهمة في شركة تعمل بمجال المنتجات الغذائية الخفيفة بمصر.

وعن قطاع الاتصالات، قالت الصافي، إن الشركة نجحت كشريك حصري في التنسيق مع سامسونج العالمية لتصنيع التابلت في مصر لصالح وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنها ستكون المورد الحصري للتابلت التعليمي.

وأشارت إلى أن مجموعة الصافي تخطط لافتتاح مكتب إقليمي جديد في السودان العام المقبل، بعد أن افتتحت المجموعة فرع دبي خلال عام 2020 لإدارة عمليات المجموعة في منطقة الخليج العربي وغرب آسيا.

وأوضحت أن المجموعة تعمل في 4 دول هي مصر والإمارات وأمريكا والصين، وتخطط خلال المرحلة المقبلة للتوسع في عدد من الأسواق الإفريقية.

ولفتت إلى أن المجموعة تعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات منذ أكثر من 20 عاما ولديها حاليا 7 علامات تجارية من بينها سامسونج، وآبل، وتكنو، وشاومي وتضم سلاسل التوزيع 222 فرعا و23 مقر إداريا.