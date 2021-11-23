البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع أفريكسيم بنك لتعزيز الاستثمار في إفريقيا

دوت الخليج – وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع أفريكسيم بنك على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي أقيم بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا في الفترة من 15-21 نوفمبر الجاري، ونظمه أفريكسيم بنك بالتعاون مع الاتحاد الافريقي.

حيث صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن توقيع البروتوكول يأتي بهدف توثيق العلاقات، ووضع إطار للتعاون وتنسيق الجهود المبذولة لدعم القطاعين العام والخاص.

وأضاف: كما يعمل على تحديد وإعداد المشروعات المزمع تمويلها، وتوفير التمويلات اللازمة للعديد من المشروعات الاستثمارية للشركات المصرية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لها ومساعدتها على اقتحام السوق الإفريقية الواعدة.

وتابع عكاشة: “مع إتاحة الخدمات الاستشارية والتدريبية والمعاملات الدولية لتلك الشركات بما يضمن لها أفضل عوامل النجاح، وبما يتيح لها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في القارة الإفريقية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية ومجالات الطاقة، وهو الدور الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه بوصفه أكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للشركات الناشئة والكبرى، سواء محليا او على الصعيد الإقليمي والدولي”.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري “الفعالة” في هذا المعرض المهم تأتي إيمانا من البنك بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول، واستثمارا لنجاح المعرض في دورته عام 2018 التي استضافتها مصر، وشارك فيها البنك أيضا بفاعلية.

وأشار إلى دور مكتب تمثيل البنك الذي تم افتتاحه عام 1993 في جوهانسبرج، في دعم تلك العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية وخاصة جنوب إفريقيا التي تعد أحد أهم الدول الإفريقية ومن أكثرها تحقيقا لمعدلات النمو في مختلف المجالات الاقتصادية والذي جعلها من أهم الأسواق الإفريقية، وهو ما استشعره البنك إزاءه ضرورة تواجد تمثيل قوي له بها.

وقال عكاشة إن مكتب البنك الأهلي المصري يعد أول تمثيل للقطاع المصرفي المصري بجنوب إفريقيا، وقد “حقق منذ بداية تواجده نجاحات واضحة في تقديم مختلف الخدمات المصرفية والاستشارية للشركات المصرية الهادفة الى اقتحام السوق الإفريقية بهدف دعم أهدافها الاستثمارية، كما عزز بشكل أساسي حركة الاستيراد والتصدير بين مختلف الدول الإفريقية، والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري والناتج القومي”.

ومن جانبه، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المعرض الإفريقي للتجارة البينية شهد فرصا استثمارية “فريدة” من خلال تواجد قوي للعديد من الدول العربية والإفريقية، حيث تشير التقارير المبدئية تواجد أكثر من 1100 عارض من أكثر من 59 دولة حول العالم بالمعرض، من بينهم أكثر من 40 عارضا مصريا في مختلف المجالات.

وتابع: بالإضافة إلى حضور أكثر من 11 ألف زائر للمعرض، وهو ما شجع البنك على التواجد بالمعرض سعيا لتحقيق مزيد من الشراكات والتواصل الفعال مع حضور المعرض سواء من مصر أو مختلف دول إفريقيا مع تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك الإفريقية المشاركة في المعرض من أجل توسيع قاعدة الاستفادة.