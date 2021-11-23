التجاري الدولي يوافق على تمويلات بقيمة 70 مليون دولار ضمن برنامج السندات الخضراء

دوت الخليج – أطلق البنك التجاري الدولي – مصر (CIB ) برنامج السندات الخضراء لتعزيز تمويل المشروعات التي تقدم حلول مستدامة لحل أزمة تغير المناخ والقضايا البيئية الأساسية مثل نفاد الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث الماء والهواء والتربة.

وبحسب بيان صحفي للبنك، سيساهم البرنامج في دعم اقتصاد مصر الأخضر وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المباني الخضراء في جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير أفضل ممارسات ترشيد استهلاك مصادر الطاقة في القطاع الصناعي.

ونوه البيان إلى تنظيم حفل البنك حفل غذاء لمناقشة آخر المستجدات والإنجازات التي تم تحقيقها من خلال البرنامج في 15 نوفمبر 2021، بفندق سانت ريجيس، بحضور كل من شريف سامي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بـCIB وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بـCIB مع مانويل رييس-ريتانا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية و ساندرا بوما، مديرة الاستثمار بالمؤسسات المالية في إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

وأصدر CIB إطار عمل السندات الخضراء خلال هذا العام لتحديد المبادئ والإرشادات التوجيهية لإصدار السندات الخضراء، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتطوير ممارسات التمويل المستدام.

وذكر البيان أن هذا الإطار يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ويعزز استراتيجية التمويل المستدام للبنك، حيث سيستخدم كمرجع لإصدار السندات الخضراء بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، واحتياجات التمويل المستقبلية وإطار نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS).

وفي هذا السياق، قال حسين أباظة إن البنك يؤمن بأن الجهود التي يبذلها لدعم المشروعات الخضراء على المستوى المحلي ستساهم في تعزيز نمو سوق السندات الخضراء وستشجع جهات الإصدار الأخرى والمستثمرين والجهات التنظيمية على التنسيق، فيما بينهم على المستويين المحلي والإقليمي لتنمية هذا السوق للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050.

ووفق البيان، تشمل محفظة المشروعات الخضراء التي تمت الموافقة على تمويلها من خلال عائدات السندات الصادرة من CIB، مشروعات من مختلف القطاعات الصناعية تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك المقر الرئيسي للـCIB في العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحصل قريبًا على شهادة البناء الأخضر.

كما أبرم البنك اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير أولى مشروعات تمويل المباني الخضراء في مصر التي من المتوقع أن تشكل حصة كبيرة من المشروعات الممولة، إلى جانب 3 مشروعات أخرى في القطاع المصرفي والتعليمي والأغذية والمشروبات وغيرها من المشروعات الواعدة التي سيتم منحها شهادات البناء الأخضر قريبًا.

ومن المتوقع أيضًا أن يروج المستفيدون من المشروعات ذات المردود الإيجابي على البيئة لمفهوم المباني الخضراء، ولاسيما بعد التأكد من كفاءتها والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها.

يشار إلى أن إصدار السندات الخضراء بالتعاون مع مكتب ذو الفقار للمحاماة، المستشار القانوني لـCIB، وشركة ديلويت التي اضطلعت بدور المراجعة.

وقال مانويل رييس ريتانا: “فخورون بأن استثمارنا في أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بدأ يُتَرجم إلى أفعال. نتوقع أن يكون هذا المشروع الرائد مصدر إلهام للاعبين آخرين في القطاع الخاص لإطلاق العنان للتمويل للمشاريع الذكية مناخيًا ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا”.

ووفق بيان CIB، فإن البنك يضطلع حاليًا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بتحديد وتقييم المشاريع المؤهلة بمحفظته، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 70 مليون دولار أمريكي.