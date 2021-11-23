السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري مع مدغشقر

دوت الخليج – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس مدغشقر إلى مصر، مشيدا برئاسته للكوميسا خلال الفترة الماضية، وبالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بشقيقتها مدغشقر.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

من جانبه، أعرب رئيس مدغشقر عن تقديره العميق لمصر حكومةً وشعبا، مثمنا تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين.

وأكد راجولينا حرصه على الاستمرار في تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لاسيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الجانبين تباحثا بشأن أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الكوميسا، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود القائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

وأكد رئيس مدغشقر ثقته في قدرة مصر على مواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك داخل الكوميسا، لاسيما في ظل نجاحها اللافت في قيادة دفة العمل الإفريقي المشترك في أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من موضوعات التعاون الثنائي، خاصةً أمنيا واقتصاديا وتنمويا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات القارية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم في تلبية طموحات شعوب القارة نحو تحقيق التنمية والازدهار.