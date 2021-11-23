بريطانيا تسمح بسحب 1.5 مليون برميل من احتياطي النفط لدى القطاع الخاص

وكالات – تعتزم بريطانيا السماح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص استجابة لمسعى لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، في بيان بالبريد الالكتروني: “إذا اختارت شركات استخدام هذه المرونة فإنها ستفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط.”

وتابع قائلا “هذا لا يؤثر على احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشكل كبير عن مستوى التسعين يوما الذي تطلبه (وكالة الطاقة الدولية).”

وفي خطوة هي الأولى من نوعها لتعاون دولي غير مسبوق بين كبار مستهلكي النفط، أعلن كل من البيت الأبيض والحكومة الهندية عن خططهما لاستخدام 50 مليون برميل و5 ملايين برميل على التوالي من الاحتياطيات النفطية، في حين تعتزم كل من الصين واليابان اللاحق بهذا القرار واستخدام مخزونها الاستراتيجي للحد من ارتفاعات الأسعار.

وقال مندوبو أوبك+ إن استخدام ملايين البراميل من مخزونات الدول هو قرار غير مبرر وقد يجبر المنظمة على إعادة النظر في خططها.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك + الأسبوع المقبل لمناقشة احتمالية زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافي يوميًا في ديسمبر.