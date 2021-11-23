مال وأعمال

وكالة موديز: خصخصة هيئة كهرباء ومياه دبي قد يكون لها تأثير ائتماني سلبي

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سي إن بي سي – توقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في بيان، أن خصخصة هيئة كهرباء ومياه دبي قد يكون لها تأثير ائتماني سلبي للمرفق المدعوم من الدولة، بسبب مخاطر بأن تسعى الحكومة لتعزيز القيمة للمساهمين المحتملين على حساب الدائنين.

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وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت حكومة دبي أنها تعتزم طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في البورصة بين 10 شركات مدعومة من الدولة سيجري إدراجها كجزء من خطط لتعزيز النشاط في البورصة المحلية.

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وأوضحت موديز، التي تصنف هيئة كهرباء ومياه دبي عند Baa2، أن هناك مخاطر في أن تصبح السياسات المالية للشركة أكثر جرأة نتيجة للخصخصة وقد يؤدي ذلك إلى تدهور مقاييس الائتمان الخاصة بها.

وأشارت موديز إلى أن “مقاييس الائتمان لهيئة كهرباء ومياه دبي قوية للغاية حاليا وذلك بفضل هيكل للتعريفات داعم وسياسات مالية متحفظة نتج عنهما ميزانية عمومية قوية”.

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وقالت إن تعديل سياسة توزيع أرباح الشركة أو نسبة المديونية إلى مستويات مماثلة للمرافق المدرجة الأخرى في المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى تدهور جوهري في مقاييس ائتمان الشركة وملفها المالي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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