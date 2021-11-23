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نيفين جامع: إطلاق الرئيس السيسي استراتيجية 2021/2025 أبرز نتائج قمة الكوميسا

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دوت الخليج – أشادت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بنجاح أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين التي انعقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر.

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كما شهدت القمة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، وذلك في حضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية.

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وقالت الوزيرة إن أجندة القمة زخرت بالعديد من الفعاليات التي تضمنت استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا.

وأضافت: كما شهدت انعقاد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.

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وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة اضطلعت بدور محوري في عقد القمة سواء من خلال الإعداد والترتيب لفعاليات القمة أو بصياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، بالتعاون مع مختلف الوزارات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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