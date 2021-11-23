الإسترليني يلامس أدنى مستوى له في 2021 مقابل الدولار

وكالات – هبط الجنيه الإسترليني خلال جلسة اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار هذا العام.

ويعكف المستثمرون على تقييم تأثير قيود جديدة لكبح موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 في أرجاء أوروبا، في حين أعطت توقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية دعما للعملة الخضراء.

وتراجع الإسترليني إلى 1.3344 دولار، ملامسا أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر بعد أن رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، لفترة ثانية مدتها 4 سنوات، وهو ما يعزز توقعات السوق لزيادات في الفائدة في العام القادم في الولايات المتحدة.

وكانت العملة البريطانية منخفضة 0.13% مقابل العملة الأمريكية عند 1.3383 دولار.

وأمام العملة الأوروبية، التي تلقت دعما من نمو أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في منطقة اليورو، هبط الاسترليني 0.38% إلى 84.20 بنس لليورو غير بعيد عن أدنى مستوى له في 21 شهرا البالغ 83.80 بنس الذي سجله في الجلسة السابقة.