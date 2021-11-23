مال وأعمال

الإسترليني يلامس أدنى مستوى له في 2021 مقابل الدولار

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وكالات – هبط الجنيه الإسترليني خلال جلسة اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار هذا العام.

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ويعكف المستثمرون على تقييم تأثير قيود جديدة لكبح موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 في أرجاء أوروبا، في حين أعطت توقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية دعما للعملة الخضراء.

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وتراجع الإسترليني إلى 1.3344 دولار، ملامسا أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر بعد أن رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، لفترة ثانية مدتها 4 سنوات، وهو ما يعزز توقعات السوق لزيادات في الفائدة في العام القادم في الولايات المتحدة.

وكانت العملة البريطانية منخفضة 0.13% مقابل العملة الأمريكية عند 1.3383 دولار.

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وأمام العملة الأوروبية، التي تلقت دعما من نمو أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في منطقة اليورو، هبط الاسترليني 0.38% إلى 84.20 بنس لليورو غير بعيد عن أدنى مستوى له في 21 شهرا البالغ 83.80 بنس الذي سجله في الجلسة السابقة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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