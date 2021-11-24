حاكم مصرف لبنان: الحكومة لم تقدم لصندوق النقد تقديرات لحجم خسائر النظام المالي

نقلت وكالة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله إن الحكومة لم تقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.

وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.

ورفض البنك المركزي المصري والبنوك والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.

وأعاقت هذه القضية محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان على مدار العامين الماضيين وأدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها مما تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات الفقر ودفع كثيرين من اللبنانيين إلى الهجرة.

وقال سلامة في مقابلة مع إن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي.

وكرر نفيه أي مخالفات بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه.

وقال سلامة إن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيرا إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات.

وأضاف أنه لذلك فإن البنك المركزي المصري سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة.

وقال “نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر – عدد هذه الخسائر – لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي المصري”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي إتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، قال سلامة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار “لأننا لا نملك بعد الأرقام النهائية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لإجمالي الخسائر”.

وخلال المحادثات التي جرت العام الماضي مع صندوق النقد الدولي قالت مصادر إن سلامة كان متحفظا على حجم الخسائر التي قدرتها خطة الحكومة السابقة والتي كانت في حدود 90 مليار دولار. كما اعترضت الأحزاب السياسية والمصارف التجارية على الأرقام معتبرين أنها مبالغ فيها.

وردا على سؤال حول الموعد الذي سيكون فيه الرقم جاهزا لتقديمه لصندوق النقد الدولي، قال سلامة إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حدد الموعد النهائي لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد بحلول نهاية عام 2021.

وأضاف قائلا “نحن نعمل بجد. ليس فقط البنك المركزي المصري. الوزارات المعنية والحكومة يعملون جاهدين لتحقيق هذا الموعد النهائي.”

ويشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993 حينما كان لبنان يحاول الخروج من الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و1990.

ومنذ عام 1997 عمل سلامة على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار وهو ما أعطى دعما للاقتصاد المعتمد على الاستيراد إلى أن حدث الانهيار المالي.

ومع بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية عام 2019 وبدء انهيار الليرة اللبنانية اُستنزفت الاحتياطات الالزامية للبنك المركزي بينما قدم مصرف لبنان الدولارات بأسعار صرف مدعومة بشدة لتمويل واردات، من بينهم الوقود والمواد الغذائية والدواء.

وأشار سلامة إلى أنه تم إلغاء هذه السياسة تدريجيا حيث أن الواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح، بينما يبيع البنك المركزي المصري الدولارات لواردات الوقود بخصم صغير عن سعر الصرف في السوق.

وقال سلامة “نتوقع أننا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة 12 شهرا القادمة… فإن على مصرف لبنان أن يمول 2.5 مليار دولار.”

وأضاف أن البنك المركزي المصري قد يسترد ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من منصة صيرفة لتحويل العمولات الاجنبية في نفس الفترة.

وارتفعت الاحتياطيات مؤخرا مع حصول لبنان على أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

يذكر أن سلامة يخضع للتحقيق من قبل السلطات في أربع دول أوروبية، بما في ذلك التحقيق السويسري، بشأن مزاعم “غسل أموال” في مصرف لبنان تنطوي على أرباح بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لشقيقه رجا سلامة.

وقال سلامة الأسبوع الماضي إنه أمر بإجراء تدقيق للمعاملات والاستثمارات التي كانت محور تقارير وسائل الاعلام وأن نتائج التدقيق المالي أظهرت عدم استخدام أموال عامة لدفع رسوم وعمولات للشركة المملوكة لشقيقه.

وأعطى سلامة نسخة من التدقيق المالي لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي لكنه امتنع عن تزويد بنسخة من المراجعة التي قال إنها أجرتها شركة مشهورة.

وقال “من الواضح في هذا التقرير أنه لم يكن هناك اختلاس أو تبييض أموال من جانبي أو بتوجهات مني في البنك المركزي المصري.”