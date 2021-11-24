العقود الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع حوالي 4% وسط قفزة في الأسعار العالمية

وكالات – ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 4% اليوم الثلاثاء، مستردة معظم خسائرها في الجلسة السابقة، بينما تُبقي زيادة حادة في الأسعار العالمية للغاز الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا حوالي سبعة في المئة اليوم مع ارتفاع الطلب وسط أحوال جوية أكثر برودة وبقاء التوتر في السوق بشأن إمدادات الشتاء من روسيا.

وصعدت العقود الأميركية للغاز تسليم ديسمبر 17.8 سنت، أو 3.7%، لتبلغ عند التسوية 4.967 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد هبط 5% في جلسة الاثنين إلى أدنى مستوى إغلاق منذ السابع من سبتمبر.

وعلى جانب آخر، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع، بعد أن جاء تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لسحب عشرات الملايين من براميل الخام من احتياطيات الطوارئ لمحاولة تهدئة السوق أقل من بعض التوقعات.

وقالت الولايات المتحدة اليوم إنها ستفرج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل المنتجون في تحالف أوبك+ دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام.