- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات – ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 4% اليوم الثلاثاء، مستردة معظم خسائرها في الجلسة السابقة، بينما تُبقي زيادة حادة في الأسعار العالمية للغاز الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وقفزت أسعار الغاز في أوروبا حوالي سبعة في المئة اليوم مع ارتفاع الطلب وسط أحوال جوية أكثر برودة وبقاء التوتر في السوق بشأن إمدادات الشتاء من روسيا.
وصعدت العقود الأميركية للغاز تسليم ديسمبر 17.8 سنت، أو 3.7%، لتبلغ عند التسوية 4.967 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد هبط 5% في جلسة الاثنين إلى أدنى مستوى إغلاق منذ السابع من سبتمبر.
وعلى جانب آخر، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع، بعد أن جاء تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لسحب عشرات الملايين من براميل الخام من احتياطيات الطوارئ لمحاولة تهدئة السوق أقل من بعض التوقعات.
وقالت الولايات المتحدة اليوم إنها ستفرج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل المنتجون في تحالف أوبك+ دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العقود الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع حوالي 4% وسط قفزة في الأسعار العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.