ناسداك الأمريكي يغلق منخفضا لثاني جلسة متأثرا بخسائر لأسهم شركات التكنولوجيا

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وكالات – أنهى المؤشر ناسداك الأمريكي الجلسة منخفضا لثاني جلسة على التوالي يوم الثلاثاء في حين أظهرت معظم القطاعات في بورصة وول ستريت أداء متباينا، إذ دفع ارتفاع عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين إلى بيع أسهم شركات كبرى للتكنولوجيا.
وهبطت أسهم تسلا ومايكروسوفت في معظم الجلسة وكانت الشركتان بين أكبر الضاغطين على المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.
وقفز مؤشر القطاع المالي بدعم من مكاسب قوية لأسهم بنوك جولدمان ساكس وجيه بي مورغان وبنك أوف أمريكا.
وصعد أيضا مؤشر أسهم شركات الطاقة وكان القطاع الأفضل أداء في جلسة اليوم؛ بدعم من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 0.17% إلى 4690.69 نقطة في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.55% لينهي الجلسة عند 35813.80 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.5% إلى 15775.14 نقطة.
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