مال وأعمال

رئيس وزراء اليابان يعلن الإفراج عن بعض احتياطي النفط الاستراتيجي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

سي ان بي سي _ أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستفرج عن بعض احتياطها من النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبما لا يخالف القانون.

predco_adv_2021

وأضاف كيشيدا للصحفيين أن وزير الصناعة كويشي هاجيودا سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التي سيتم الإفراج عنها.

Edita2021

وقال إن اليابان ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدي لارتفاع الأسعار.

وأعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء، تحريره لاحتياطات النفط الاستراتيجية في خطوة من هدفها السيطرة على أسعار النفط في الولايات المتحدة وعدد من الدول الآخرى التي تعاني من ارتفاع أسعار مواد الطاقة.

FNG2021

وقال بايدن أنه سيتيح 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي، وأضاف أن 32 مليون برميل من النفط سيكونوا متاحين للاستبدال في الشهور القادمة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء اليابان يعلن الإفراج عن بعض احتياطي النفط الاستراتيجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا