رئيس وزراء اليابان يعلن الإفراج عن بعض احتياطي النفط الاستراتيجي

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سي ان بي سي _ أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستفرج عن بعض احتياطها من النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبما لا يخالف القانون.
وأضاف كيشيدا للصحفيين أن وزير الصناعة كويشي هاجيودا سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التي سيتم الإفراج عنها.
وقال إن اليابان ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدي لارتفاع الأسعار.
وأعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء، تحريره لاحتياطات النفط الاستراتيجية في خطوة من هدفها السيطرة على أسعار النفط في الولايات المتحدة وعدد من الدول الآخرى التي تعاني من ارتفاع أسعار مواد الطاقة.
وقال بايدن أنه سيتيح 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي، وأضاف أن 32 مليون برميل من النفط سيكونوا متاحين للاستبدال في الشهور القادمة.
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