منظمة الصحة: وفيات كورونا في أوروبا قد تتجاوز 2.2 مليون بحلول مارس 2022

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سي ان بي سي _ من المحتمل أن يتوفى نحو 700 ألف آخرون بفيروس كورونا في أوروبا بحلول مارس، وهو ما يرفع إجمالي وفيات الجائحة في المنطقة إلى أكثر من 2.2 مليون، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض في 53 دولة تمثل المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة تجاوز بالفعل 1.5 مليون وفاة، مع تضاعف المعدل اليومي مقارنة مع أواخر سبتمبر أيلول إلى 4200 في اليوم.
وحثت السكان على تلقي اللقاحات وجرعات تنشيطية.
وتشمل المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة العالمية روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وتركيا.
وقالت المنظمة “من المتوقع أن تصل الوفيات اليومية المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل على أساس المعدلات الحالية”.
وأضافت أن كورونا هو السبب الرئيسي للوفاة في المنطقة في الوقت الراهن.
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