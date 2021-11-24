مخاوف تشديد السياسة النقدية تدفع الأسهم اليابانية للتراجع نهاية التعاملات

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– انخفضت الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعدما عانت أسهم الشركات التي يتوقع أن تحقق نموا عاليا من خسائر وسط مخاوف المستثمرين من أن الفيدرالي الأمريكي قد يسرع من تشديد السياسات لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة.
وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين ترشيح جيروم باول لفترة ثانية في منصب رئيس مجلس الاحتياطي مدتها أربع سنوات، كما عين ايل برينارد في منصب النائب مما زاد من شعور المستثمرين بأن المركزي الأمريكي سيميل أكثر نحو تشديد السياسات.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.58 بالمئة عند 29302.66 نقطة بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 بالمئة إلى 2019.12 نقطة.
وتراجعت شركة الإنترنت زد هولدينجز 4.6 بالمئة، بينما خسرت شركة منصة البيانات الطبية إم3 خمسة في المئة.
وانخفض سهم ريكروت هولدنجز 4.3 بالمئة، ونزل سهم مجموعة سوفت بنك التي لديها انكشاف كبير على أسهم التكنولوجيا العالمية بنسبة 3.3 بالمئة.
من ناحية أخرى، أدى ضعف الين إلى ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات في حين عزز ارتفاع عائدات السندات الأمريكية أسهم البنوك.
وزاد سهم ميتسوبيشي موتورز 5.1 بالمئة بينما ارتفع سهم نيسان موتور 4.4 بالمئة وصعد سهم تويوتا موتور 0.9 بالمئة.
وفي القطاع المالي ارتفع سهم إس.إم.إف.جي 2.1 بالمئة وزاد ميتسوبيشي يو.إف.جيه 0.8 بالمئة.
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