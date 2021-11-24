مال وأعمال

بروتوكول تعاون بين بتروجت وبكتل الأمريكية في مجال تدريب الكوادر البشرية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بتروجت وشركة بكتل الأمريكية في مجال التدريب والدعم الفني لاختبارات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي للمشروعات.

predco_adv_2021

وقع الاتفاقية المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس كريم الدسوقي الرئيس التنفيذى لشركة بكتل فى مصر.

Edita2021

وبموجب البروتوكول ستقوم شركة بكتل بتقديم برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بشركة بتروجت على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تشغيل المشروعات واختبارات التشغيل وإعداد واصدار واعتماد آليات وإجراءات ومعايير العمل وفقاُ لأحدث النظم العالمية المتبعة لاستخدامها وتطبيقها في المشروعات المستقبلية.

وتمثل هذه الاتفاقية عنصر دعم لجهود بتروجت باعتبارها الذراع التنفيذى لقطاع البترول وضمن برنامج الشركة للتوسع فى تنفيذ المشروعات بأعلى معايير للجودة وأسرع معدلات للأداء سواء داخل مصر أو خارجها.

FNG2021

ويتضمن البروتوكول دعم تعاون الشركتين فى تنفيذ أعمال اختبارات التشغيل التجريبى والتشغيل الفعلى لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والذى يتم تنفيذه من خلال ائتلاف شركات انبى وبتروجت وبكتل ويُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لقطاع البترول.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروتوكول تعاون بين بتروجت وبكتل الأمريكية في مجال تدريب الكوادر البشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا