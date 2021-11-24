تنمية المشروعات يضخ 106 ملايين جنيه في كفر الشيخ والبحيرة وبرج العرب

إسلام فضل _ قال صلاح ماجد مدير المنطقة الرابعة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن محافظات “الإسكندرية تشمل ، برج العرب ، كفر الشيخ ، البحيرة ومطروح ” حيث أن الجهاز ضخ 106 مليون جنيه، نفذت حوالي 3705 مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل بالقرى والمراكز المستهدفة في محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومدينة برج العرب.

وأضاف ماجد في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن جهاز تنمية المشروعات قام منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن بتقديم حزمة من الخدمات غير المالية بالمراكز المستهدفة من المبادرة، تضمنت عقد 5 دورات تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وعقد حوالي 40 ندوة تعريفية لتوضيح الخدمات التي يقدمها الجهاز ومناقشة قانون تنمية المشروعات الجديد والمزايا التي يقدمها لأصحاب المشروعات.

كما تم توفيق أوضاع لعدد 30 مشروع واستصدار 150 ترخيص نهائي ومؤقت واستخراج 55 شهادة تصنيف ومزايا كما تم اعداد مساعدة العملاء في إعداد دراسات الجدوى لبدء مشروعاتهم وتم تسجيل 21 مشروع بسجل الموردين وإتاحة خدمة الباركود لعدد 3 مشروعات وترشيح 4 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز.

ومن جابنه قال ماهر عطية مدير فرع برج العرب في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الفرع قام بتنظيم ما يقرب من 20 ندوة تعريفية، تناولت الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات القائمة ولهؤلاء الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

كما ناقشت المزايا والتسهيلات والحوافز الضريبية التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات شهدت تلك الندوات فعالة من أهالي قرى ومدن برج العرب.

وأكد ماهر عطية أن المواطنين يمكنهم التوجه لمقر الجهاز في مدينة برج العرب (بالمجاورة السادسة – الإسكان التجاري – عمارة رقم 3) للتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز.