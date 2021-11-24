بايدن يحمل شركات النفط الكبرى مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود

العربية نت _ اتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، من جديد شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم إدارته كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك محزونها الاحتياطي، لخفض الأسعار.

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وقال بايدن إن “أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10% خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك فلسًا واحدًا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: ” تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير” متّهمًا الشركات بـ”كسب الفرق” بين سعرَي الجملة والتجزئة. واعتبر أن ذلك “غير مقبول”.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم من جهتها، إن “أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جدًا في الوقت الحالي لكننا سنطوي الصفحة في مطلع العام 2022”.

وقبل أن يبدأ الأمريكيون رحلاتهم لمسافات طويلة لقضاء عطلة عيد الشكر الخميس مع عائلاتهم، أطلق الرئيس الديموقراطي مبادرة تقوم على ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الاستراتيجي في السوق الأمريكية، وهي أكبر كمية يتقرر استخدامها على الإطلاق.

وتهدف هذه المبادرة بحسب وزيرة الطاقة، إلى خفض أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 60% منذ عام.

وتابعت الوزيرة: “نعتقد أن سعر البرميل (3.78 لترًا) سينخفض في ديسمبر إلى 3,19 دولارًا” مقابل متوسط 3,40 دولار الثلاثاء في الولايات المتحدة، و”أنه سينخفض أكثر في يناير”.