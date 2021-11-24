إيلون ماسك يبيع أسهم في تسلا بقيمة تجاوزت مليار دولار

العربية نت _ قام الملياردير إيلون ماسك، باستئناف عملية بيع أسهمه في شركة تسلا للسيارات الكهربائية يوم أمس ببيعه أسهما بقيمة تجاوزت مليار دولار.

ووصلت قيمة الأسهم التي باعها ماسك منذ أن قام بوضع استبيان على تويتر لبيعه حصة 10% من أسهمه في الشركة إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار وهي نصف الحصة التي وعد ببيعها.

وعاد سهم شركة تسلا للتراجع يوم أمس بعد الإعلان عن عملية البيع.

وقبل بيع الأسهم الإضافية أمس، ارتفعت ثروة ماسك مرة أخرى فوق مستوى 300.8 مليار دولار، وهي المرة الثانية التي يتجاوز فيها هذا المستوى، والتي لم يمسها أحد من قبل.

ولا يزال إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، وفقاً لتقديرات فوربس، بفارق 95.3 مليار دولار عن مؤسس أمازون، جيف بيزوس الذي يحتل المركز الثاني، الذي تبلغ ثروته 205.5 مليار دولار عند إغلاق السوق يوم الاثنين.