مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.23% بالتعاملات الصباحية والسبعيني يصعد 0.18%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.23%، ليتداول عند مستوى 11343 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.18% و 0.08% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 245.271 مليون جنيه على 143 شركة من خلال 5.023 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار لعدد 435 ألف سهم بقيمة 149.761 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 28 شركة مقابل تراجع 13 بينما لم تتغير أسعار 101 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 149.483 مليون جنيه، منها 144.538 مليون جنيه للمؤسسات، و4.944 مليون جنيه للأفراد.

واتجهتت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 145.593 مليون جنيه، منها 145.544 مليون جنيه للمؤسسات، و49.620 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.889 مليون جنيه، منها 3.796 مليون جنيه للأفراد، و93.004 ألف جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % التعمير والاستشارات الهندسية 19.96 20.97 5.06 الحديد والصلب المصرية 2.79 2.92 4.66 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 12.54 12.94 3.19 العربية للصناعات الهندسية 2.99 3.07 2.68 شارم دريمز للاستثمار السياحي 5.14 5.26 2.33

الأسهم الأكثر انخفاضا