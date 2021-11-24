مجموعة BSH للأجهزة المنزلية تعتزم افتتاح مصنع في مصر باستثمارات 550 مليون جنيه

إسلام فضل _ أعلنت مجموعة BSH للأجهزة المنزلية، عن استثمار بقيمة 550 مليون جنيه ما يعادل نحو 30 مليون يورو في بناء مصنع جديد لمواقد الطهي المنزلية في مدينة العاشر من رمضان بالقرب من القاهرة وهو مصنع مواقد الطهي الثالث عشر للشركة في العالم.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه من المقرر بدء البناء عام 2022 والتشغيل في 2024، وسيمتد المصنع على مساحة 300 الف متر مربع، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع أكثر من 350 الف وحدة في السنة، وسيتم تصميم هذه الأجهزة خصيصاً للمستهلكين في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضحت أن ذلك يأتي تماشيًا مع توسعات الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، سوف يتماشى المصنع الحديث مع معايير BSH العالية في الكفاءة والاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني.

قال سيلك مورير ، رئيس العمليات وعضو مجلس الإدارة في مجموعة BSH، إن مصر تشكل همزة الوصل ما بين شمال أفريقيا والشرقالأوسط، مشيرًا إلي أن من خلال الاستثمارات التوسعية الجديدة، نسعى إلى دعم المسيرة التنموية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وخلق وظائف جيدة للكفاءات المؤهلة.

وذكر أن قد تطوّرت مصر بوتيرة سريعة خلال السنوات الماضية وهي موقع ممتاز لتعزيز البصمة الإنتاجية لمجموعة BSH بفضل ما تمتلكه من شبكة موردين واسعة وقوى عاملة مؤهلة وفرص تصدير جذابة.”

ومن جانبه قال لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSHمصر، إنه تم استكمال النقاشات المثمرة مع الحكومة المصرية وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة لدعم خطط توسع الإنتاج لشركتنا.

وذكر أن مصر تعد أكبر سوق منفرد للأجهزة المنزلية في إفريقيا وستواصل BSH أعمالها الناجحة، حيث نهدف إلى خلق حوالي 1000 وظيفة مؤهلة في المنطقة لدعم الازدهار المحلي. وأود أن أعرب عن شكري وامتناني لجميع الزملاء وللحكومة المصرية على التزامها ودعمها الاستثنائيين.”

سيشكل المصنع الجديد محطة مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة في الأسواق الناشئة، احتفلت شركة BSH بمبيعات قياسية بلغت 13.9 مليار يورو العام الماضي وتستمر في النمو بشكل ملحوظ في عام 2021. ويدعم هذا النمو طلب المستهلكين القوي على منتجات BSH المبتكرة ، مما يلبي احتياجات المستهلكين في 125 سوقًا.