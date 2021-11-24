مال وأعمال

ريجينال للاستثمار ترفع حصتها في النعيم القابضة إلى 18.5%

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رنا ممدوح _ رفعت شركة ريجينال للاستثمار حصتها في رأسمال النعيم القابضة للاستثمارات لتصبح 18.506% بدلا من 17.95%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ريجينال للاستثمار قامت بشراء 1.933 مليون سهم من أسهم النعيم القابضة مقابل 477.406 ألف جنيه.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 0.247 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :-

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– يوسف الفار 26.79%

– فاطمة الزهراء 0.4%

– هشام الفار 0.003%

– محمد على 0.06%

– حكمت محمود 0.013%

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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