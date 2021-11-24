ريجينال للاستثمار ترفع حصتها في النعيم القابضة إلى 18.5%

رنا ممدوح _ رفعت شركة ريجينال للاستثمار حصتها في رأسمال النعيم القابضة للاستثمارات لتصبح 18.506% بدلا من 17.95%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ريجينال للاستثمار قامت بشراء 1.933 مليون سهم من أسهم النعيم القابضة مقابل 477.406 ألف جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 0.247 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :- – يوسف الفار 26.79% – فاطمة الزهراء 0.4% – هشام الفار 0.003% – محمد على 0.06% – حكمت محمود 0.013%

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