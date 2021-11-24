أوراسكوم للإنشاءات تنضم إلى تحالف إنتاج الهيدروجين الأخضر مع فرتيجلوب وScatec والصندوق السيادي

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي عن انضمام أوراسكوم للإنشاءات إلى تحالف الهيدروجين الأخضر مع شركة فرتيجلوب وشركة Scatec وصندوق مصر السيادي لتطوير أول مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مصنع الإنتاج سيتكون بشكل أساسي من محلل كهربائي بقدره 100 ميجاواط والذي سيصنف كأكبر المحللات الكهربائية المستقلة على مستوى العالم وأول محلل كهربائي في مصر، مما يضع هذا المشروع في طليعة إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وبحسب البيان، سيتم توفير الهيدروجين الأخضر المنتج كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء في مصنع EBIC لشركة Fertiglobe والذي يقع في العين السخنة – مصر.
وتوقعت أن تنفيذ أوراسكوم للإنشاءات الأعمال المحلية من أجل عرض مصنع الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر COP 27 في مصر في نوفمبر 2022، مما يسلط الضوء على التزام شركة أوراسكوم للإنشاءات ومصر بمستقبل أكثر استدامة.
وذكرت أن هذا المشروع الهام يسلط الضوء على طموحات أوراسكوم للإنشاءات في أن تصبح لاعبا أساسيا في قطاع الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
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