أسعار النفط تواصل الصعود مع شكوك المستثمرين بشأن جدوى السحب من الاحتياطي

_ صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها من اليوم السابق إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.

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وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 %، إلى 82.44 دولار للبرميل، بعدما قفزت 3.3 %، أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3 %، إلى 78.70 دولار للبرميل. وكانت سجلت زيادة بنسبة 2.3%، في اليوم السابق.

وذكرت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستسحب مليوني برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لخفض الأسعار بعد تجاهل منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لدعوات متكررة تطالبهم بضخ المزيد من الخام.

وقال محللون إن تأثير السحب المنسق من الاحتياطيات على أسعار النفط سيكون قصير الأمد على الأرجح بعد أعوام من تراجع الاستثمارات وتعاف عالمي قوي من جائحة كوفيد-19.

وتتجه جميع الأنظار الآن إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ لمعرفة رد فعلهم تجاه السحب المشترك من الاحتياطي في اجتماعهم الذي ينعقد في الثاني من ديسمبر لمناقشة سياسة الإنتاج.