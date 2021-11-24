مؤسسة أرت دي إيجيبت تحتفل بختام معرضها السنوي الرابع الأبد هو الآن

احتفلت مؤسسة آرت دي ايجيبت باﻻختتام الناجح لمعرضها الدولي للفن المعاصر عند سفح الأهرامات بالجيزة والذي نظمته تحت عنوان “الأبد هو الآن” تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والخارجية، حيث أقيم حفل ختامي بحضور شخصيات كبرى من المجتمع الثقافي والفنانين.

لاقى المعرض نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً واسعاً على مدى الأسابيع الماضية، حيث زاره أكثر من 520 ألف زائر مصري وشارك به عدد كبير من الفنانين المحليين والعالميين.

وأقيم الحفل الختامي يوم 22 نوفمبر بحضور د. بشر إمام القائم بعمل مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة ، وفنانين منهم خالد النبوي وجمانة مراد وعدد من الشخصيات العامة.

وألقى الدكتور بشر إمام كلمة في مستهل الحفل أعرب فيها عن فخره وسعادته بهذا الحدث العالمي على أرض مصر، حيث يعد “الأبد هو الآن” هو المعرض الثاني لآرت دي إيجيبت تحت رعاية اللجنة الوطنية للمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة.

وقد استعرض الحفل أهم ملامح النجاح الضخم الذي حققه المعرض على الصعيدين المحلي والعالمي، والتغطية الإعلامية الواسعة للمعرض في أكثر من800 وسيلة إعلامية منها 500 وسيلة إعلام عالمية مثل سي إن إن وفوربس وفرانس24 ، وأكثر من 300 وسيلة إعلام محلية بين صحف وبرامج تليفزيونية بالإضافة إلى المشاهدات التي بلغت 2.5 بليون مشاهدة.

كما شمل الحفل عرض فيديو وثائقي للفنان والمهندس المعماري كريم الحيوان من خلال عمل إبداعي و الموسيقي التصويرية قدمها الموسيقار محمد نوارة وأدتها مغنية السوبرانو العالمية فاطمة سعيد الحاصلة على جائزة “أوبوس كلاسيك”، إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية، كأفضل فنانة شابة لعام 2021.

وقد كرم الوثائقي الفني لأول مرة 14 فنانا مصريا لهم بصمات واضحة في المشهد الفني منهم عبد الهادي الجزار، وآدم حنين، وأحمد عسقلاني، وعفت ناجي، وغادة عامر، وهاني راشد، وحامد عبد الله، وحازم المستكاوي، وهدى لطفي، وإبراهيم خطاب، وإنجي أفلاطون، ومحمود سعيد، ومحمد ناجي، وسيف وانلي ، وحكي للعالم قصة هيمنة وبروز المشهد الفني المعاصر في مصر.

كما تم تقديم مقطوعة موسيقية للموسيقار محمد نوارة والتي تم عرضها في افتتاحية المعرض بعنوان Evolve أو “التطور” والتي تأخذنا في رحلة لمشاهدة تطور الفن في مصر منذ خلق الكون وحتى العصر الحديث.

وقالت نادين عبد الغفار رئيسة مؤسسة Art D’Égypte، والتي تقود فريقا نسائيا “إن الدعم من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة كان له بالغ الأثر في حفز جهود الفريق لتحقيق هذا اﻻنجاز الرائع الذي يؤكد دعم الجمهورية الجديدة في مصر للمرأة.”

وعبرت أيضا عن الشكر لوزارتي السياحة والآثار والخارجية لدعم جهود تنظيم الحدث العالمي والتي شملت إقامة أكثر من مؤتمر صحفي في دول مختلفة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقالت عبد الغفار، نحتفل اليوم بنجاح تجربة فنية مبتكرة ورائدة في مجال الفن من خلال مزج الفن التاريخي والتراثي بالفن الحديث والمعاصر، حيث قام الفنانون المعاصرون من جميع أنحاء العالم بعرض أعمالهم مع الخلفية الأثرية لأهرامات الجيزة في مشهد إبداعي رائع، وهو ما أظهر التأثير العالمي العميق لمصر القديمة، واستمرارية هذا التأثير من خلال الفنون الثقافية المعاصرة.

ونوهت إلى نجاح في أرت دي إيجيبت في إثبات أن هناك شغفاً قوياً لدى المشاهد المصري بمختلف أطيافه للفنون بأنواعها المختلفة، وهذا ما اتضح في تظاهرة هي الأولى في تاريخ العروض الفنية في مصر، جذبت إليها أكثر من نصف مليون مشاهد مصري جميعهم ذهبوا إلى الأهرامات لمشاهدة هذا المزج الرائع بين الفن القديم والمعاصر في مشهد فني متميز.

أضافت أن تحقيق أرت دي إيجيبت بمعرضها “الأبد هو الآن” لهذا النجاح سيمثل علامة فارقة في المشهد الفني المصري، وهو نتاج لسلسلة من المعارض الفنية التي تمت إقامتها تمهيداً لمعرض الأبد هو الآن ومنها معرض “حي القاهرة الدولي للفنون” الذي أقيم في 12 موقعًا مختلفًا ما بين شوارع منطقة وسط القاهرة التاريخية ولاقى نجاحاً كبيراً بحضور أكثر من 25 ألف زائر وضم عدداً من المعارض الفنية للفن المعاصر لفنانين محليين وعالميين، ما بين فوتوغرافيا ولوحات ومنحوتات بالإضافة إلى عدد من المحاضرات وورش العمل.

ولفتت أن المعرض يأتي في إطار برنامج المشاركة المجتمعية الذي خططت له Art D’Egypte في المنطقة للعمل على إتاحة الوصول إلى الثقافة والفن، وتوصيل الفن لكافة جموع الشعب من جميع الأعمار.

وعبرت عبد الغفار عن الشكر لدعم عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس لتنظيم المؤتمر وللدعم من شركاء آرت دي ايجيبت… بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في مصر, بادية ، ديور ، بنك أفريكسيم ، هاني سعد ، شبكة إم 4 ، الشركة الشرقية للدخان ، أورانج ، مؤسسة ساويرس ، شريكنا الثقافي مهرجان أبوظبي ، بنك الإسكندرية ، أوراسكوم بيراميدز الترفيه (OPE) ، مجموعة الإسماعيلية ، مصر للطيران ، فيرمونت ، TV5Monde ، DHL ، Savills ، ليبتون ، أشماند ، بيريتا ، السفارة الفرنسية في مصر ، المجلس البريطاني ، CC-plus ، أبو غالي ، موبل الشرق ، بارتا وشركاه ، جريدة الفن ، دغش ، دينا اسكندر ، مجموعة ترافكو ، مارمونيل والسركال للاستشارات.

وكان من أبرز الفنانين المحليين والعالميين المشاركين في المعرض: الفنان الروسي ألكساندر بونوماريف”، والبرازيلي “خاو تريفيزان”، والفنان الفرنسي “جيه آر”، وكذلك الفنان الإيطالي الأمريكي “لورينزو كوين”، والفنان المصري “معتز نصر”، والفنانة مصرية الأصل أمريكية الجنسية “شيرين جرجس”، والبريطانيان “شوستر + موزلي”، والبريطاني “ستيفن كوكس را”، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير “سلطان بن فهد”.