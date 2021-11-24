الارشيف / مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. عاجل.. الاقتصاد المصري يحقق 9.8% نموا الربع الأول في أعلى مستوى منذ عقدين

Edita2021

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل الإغتراب.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا