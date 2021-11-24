مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد.

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يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل الإغتراب.