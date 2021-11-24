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البحرين تطلق خطة تنمية شاملة باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار

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– أعلنت البحرين اليوم الأربعاء، عزمها تشييد خمس مدن جديدة ومشروعات في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية في إطار خطة لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن في المالية العامة أُعلنت الشهر الماضي.

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وذكر الإعلان تفاصيل بشأن خطة مشروعات استراتيجية واسعة النطاق أزيح الستار عنها في 31 أكتوبر، قالت البحرين إنها ستشمل استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار. ولم تُذكر أي تفاصيل حتى الآن بشأن مصدر التمويل.

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وتتوقع البحرين زيادة المناطق العمرانية بنسبة 60 بالمئة مع تشييد المدن الخمس الجديدة في مناطق فشت الجارم وجزيرة سهيلة وفشت العظم وخليج البحرين وجزر حوار.

وذكر الإعلان الذي نشرته وكالة أنباء البحرين نقلا عن خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس الوزراء، أن مشروعات البنية التحتية تشمل شبكة مترو تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات وطريقا بطول 22.5 كيلومتر للربط بين المشروعات الإسكانية والاستراتيجية وجسرا ثانيا للربط مع السعودية.

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وأرجأت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، خططا لإصلاح ميزانيتها المثقلة بالدين بفعل تأثير جائحة كوفيد-19، عندما أعلنت عن الحزمة التنموية والمالية الجديدة في الشهر الماضي. كما أرجأت هدفها للوصول بنسبة العجز إلى صفر لعامين من 2022 إلى 2024 ورفعت ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة من خمسة بالمئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين قفز إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 102 بالمئة في 2019. وقدمت الإمارات والسعودية والكويت في 2018 حزمة مساعدات للبحرين قيمتها عشرة مليارات دولار.

وسعيا لجذب الزوار تشمل المشروعات الجديدة منتجعات سياحية ومدينة معارض ومؤتمرات من المنتظر أن تكون الأكبر في المنطقة وستقام حول مركز دولي للمعارض والمؤتمرات.

كما تشمل خطط التنمية الجديدة تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستيات تشيد بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وتشمل الخطط أيضا برنامجا لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يوميا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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