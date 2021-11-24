ڤاليو ومراكز توقعان شراكة استراتيجية لتوفير خطط سداد حصرية للمتسوقين بمول طنطا

إسلام فضل _ أعلنت شركة «ڤاليو»،، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «مراكز»، حيث تقوم ڤاليو بمقتضاها بتزويد المتسوقين بعرض لفترة محدودة يشمل خطط تقسيط بدون فائدة، وبدون مقدم وبدون مصروفات إدارية، على فترات سداد مرنة تصل مدتها إلى 12 شهرًا، ومتاحة للعملاء المتسوقين في شبكة المتاجر التابعة لمول طنطا التي تضم ما يزيد عن 60 متجرًا.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، إن تلك الاتفاقية تأتي في ضوء مواصلة الشركة مساعيها للتسوع بنطاق خدماتها لتغطية المزيد من المواقع الجغرافية بهدف استفادة أكبر قاعدة عملاء من برامج التقسيط المرنة المقدمة لتلبية مختلف احتياجاتهم.

وأوضح أنه بموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، ستقوم «ڤاليو» بتعزيز تواجدها الجغرافي في مصر عن طريق الوصول للعملاء خارج أسواق الشركة الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وتسهيل حصولهم على حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا. كما تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق في مجال البيع بالتجزئة بمحافظة طنطا، لخدمة قاعدة أوسع من العملاء.

أضاف أن هذه الاتفاقية ستتيح لعملاء مول طنطا الاستفادة من خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً المقدمة من شركة «ڤاليو» لتعزيز تجربة التسوق بكبرى العلامات التجارية ومن بينها سبينيس، وداماس، وتريد لاين، والعربي، وكونكريت، ودوكلاند، و ميني سو، وغيرها.

وأشار إلي أن توقيع هذه الشراكات تأتي في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها الشركة للتوسع بقاعدة عملائها وتعزيز تواجدها في السوق، حيث تتيح للعملاء خطط الشراء الآن والدفع لاحقًا بجميع مراكز التسوق الكبرى في أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجاتهم بأيسر الطرق.

ومن جانبه، أوضح أشرف مقلد رئيس قطاع التسويق والابتكار بشركة «مراكز»، أن الشركة تحظى بدراية عالية باحتياجات السوق باعتبارها أول مطور للمراكز التجارية التي تتماشى مع أرقى المستويات العالمية خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية. وفي إطار التزامها بتعزيز أنشطة وخدمات التجزئة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن شركة «مراكز» تخطط أيضًا إلى افتتاح مول المنصورة بحلول عام 2023، وهو ما يعكس الرؤية الثابتة التي تتبناها الشركة الهادفة إلى توفير تجربة تسوق فريدة للمواطنين تضاهي المعايير العالمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد مقلد أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكن المتسوقين من الوصول إلى شبكة المتاجر المتشعبة بمول طنطا لتلبية احتياجاتهم بأيسر طرق السداد.