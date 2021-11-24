عز العرب يفتتح صالة عرض سيارات أستون مارتن في الشيخ زايد

إسلام سالم _ افتتحت مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل أستون مارتن في مصر، اليوم، أحدث صالة عرض للعلامة التجارية الإنجليزية الفاخرة في بارك ستريت بيزنيس كومبلكس في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

وتوفّر صالة العرض الجديدة موقعاً مناسباً للوصول لقاعدة كبيرة من عملاء أستون مارتن الحاليين والمستهدفين في مصر، حيث تعد صالة العرض الجديدة هي أول صالة عرض في العالم لأستون مارتن مستوحاه من فكرة فورميولا وان (F1) حيث تحتوي على عناصر F1 وفقًا لأحدث التصميمات والأساليب العالمية لعرض الموديلات المختلفة الرائعة والتي تتماشى مع هوية وعراقة العلامة التجارية أستون مارتن.

وتصل المساحة الداخلية للمعرض إلى 254 متر مربع مع مساحة خارجية 167 متر مربع لتستوعب عدد كبير من السيارات داخل المعرض وخارجه من موديلات علامة أستون مارتن التجارية الفاخرة من ضمنهم أحدث الإصدارات وهم DBX، DBS، DB11، Vantage، جنباً إلى جنب مع السيارات المستعملة المعتمدة من أستون مارتن من برنامج Timeless الخاص بها.

عز العرب: المنتجات الفاخرة تشهد ثورة وطفرة على مستوى العالم

ومن جانبه أعرب المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، عن بالغ الفخر بالشراكة مع أستون مارتن، كوكيل حصري للعلامة في مصر، وبالتالي تنفيذ المزيد لتعزيز الرؤية الاستراتيجية، لما تستحقه العلامة التجارية الفاخرة من نجاحات بالسوق المصري، وللعمل على تطوير الخدمات لعشاق العلامة التجارية العريقة في مصر، حيث يتم تنفيذ الخطوات التوسعية وفقاً لإستراتيجية ثابتة.

وأكد عزب العرب، خلال افتتاح صالة ومعرض أستون مارتن في منطقة الشيخ زايد، أن تركيز الشركة على قطاع السيارات الفاخرة لا يستهدف الاستعراض ولكن تلبية متطلبات شريحة من العملاء، مؤكدا أن المنتجات الفاخرة تشهد ثورة وطفرة على مستوى العالم، كما أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ظهور منتجات فاخرة للغاية.

أبو النور: استخدام التكنولوجيا الحديثة في طريقة عرض وصيانة السيارات

وفي السياق ذاته أوضح المهندس محمد أبو النور، مدير عام أستون مارتن مصر، أن افتتاح صالة العرض الجديدة لسيارات أستون مارتن لحظة مميزة للغاية.

وأكد على استهداف الشركة لجعل زيارة العميل للمعرض تجربة مميزة ومريحة بدءاً من مرحلة الإستقبال والترحيب، مروراً بطريقة عرض السيارات الأنيقة والراقية، ووصولاً للتعامل مع المتخصصين والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى يليق بعلامة أستون مارتن المميزة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى طريقة عرض وصيانة السيارات بأعلى جودة عالمية.