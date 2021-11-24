سكاي أبوظبي تحقق 1.7 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع ريزيدنس 8 خلال 8 أشهر

بكر بهجت _ حققت شركة سكاي أبوظبي التابعة لمجموعة دايموند الإماراتية مبيعات تعاقدية بقيمة 1.7 مليار جنيه بمشروع «ريزيدنس 8» الذي تقيمه غدفي العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة التي تنظمها الشركة الآن في المشروع، قال عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة دايموند الإماراتية، إن تلك المبيعات تحققت خلال 8 أشهر من إطلاق المشروع، وهو ما يدلل على القوة التي تتمتع بها السوق العقارية.

وأضاف أن الشركة اطلقت المشروع في فبراير الماضي، ضمن خطتها الاستثمارية التي تعمل على تنفيذها في مصر.

وأوضح أن الشركة حددت قيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق العقارية المصرية بنحو 15 مليار جنيه خلال عامين، ضخت منها 4 مليارات جنيه في مشروع ريزيدنس 8 وستواصل تنفيذ الخطة.