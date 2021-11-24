كونكريت بلس للهندسة ومجموعتها المرتبطة ترفع حصتها في راميدا لأكثر من 5%

رنا ممدوح _ رفعت شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات ومجموعتها المرتبطة حصتها في رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا لتصبح 5.01%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كونكريت بلس للهندسة قامت بشراء 592.344 ألف سهم من أسهم راميدا مقابل 1.302 مليون جنيه.، لترفع حصتها إلى 2.140% بدلا من 2.081%. وبلغ متوسط سعر الشراء 2.1977 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدورمنفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم : أكت فاينانشال 2.873%

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