إقامة منافسات بطولة IRON MAN لأول مرة في مصر

في إطار فاعليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية أقيمت بطولة ” IRON MAN” الدولية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة لأول مرة في مصر وبدعم من كافة جهات الدولة والشركاء من القطاع الخاص كشركة دي إتش إل أكسبريس مصر الشريك اللوجيستي الأول للبطولة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمة مسجلة عبر الفيديو كونفراس خلال المؤتمر الصحفي للبطولة بالجهود المبذولة والتنسيق المتواصل بين جميع الوزارات من أجل العمل على نجاح البطولة، وامتلاك مصر للبنية التحتية القوية والتي تساعد على استضافة مختلف البطولات الدولية والقارية على مستوي العالم.

وتمني وزير الشباب والرياضة التوفيق لجميع المشاركين في البطولة في نسختها الأولي والتي استضافتها مصر بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة على مستوي العالم من 72 دولة.

وأعلنت شركة دي إتش إل أكسبرس مصر، العالمية الرائدة في تقديم خدمات النقل السريع، عن سعادتها بكونها شريك اللوجستيات الرسمي لأول بطولة للرجل الحديدي (70.3 Ironman) في مصر. والتي أقيمت يوم 19 نوفمبر، وتتيح فرص التأهل لبطولة العالم للرجل الحديدي 70.3 لعام 2022.

وتكفلت دي إتش إل اكسبريس بالتسليم الآمن لجميع معدات السباق ووصولها إلى منطقة سهل حشيش المطلة على البحر الأحمر.

وحرصت على تخصيص حافلة صغيرة تكون متاحة لخدمة المتنافسين والحضور لزيادة الدعم اللوجستي للسباق ولتكون كمكتب متنقل من دي إتش إل يقدم جميع خدماتها ، كما قدمت دي إتش إل اكسبريس للحضور رموزا ترويجية للحصول على خصومات على خدمات الشحن.

وأقيم سباق الرجل الحديدي 70.3 الثلاثي في سهل حشيش، وبدأ بسباق سباحة بطول 1.9 كم في البحر الأحمر، يليه سباق لركوب الدراجات الهوائية ذهاباً وعودة عبر مسار في صحاري الغردقة، المطلة على جبال البحر الأحمر.

وشارك المتسابقون في المرحلة الأخيرة في سباق للجري عبر مسار مسطح مبهج يمتد 21.1 كيلومتر على طول الكورنيش، مروراً بمناطق الجذب المحلية والمطلة على خليج سهل حشيش.

الفنجري: السباق عكس الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي تقدمها دي إتش إل أكسبرس مصر

وقال أحمد الفنجري، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس مصر إنه “لطالما كانت دي إتش إل إكسبريس راعياً متحمساً لجميع الأحداث العالمية في مصر وحول العالم، لهذا السبب كنا دائماً حاضرين كشركاء في جميع الأحداث العالمية والمحلية، بصفتنا شريكاً لوجستياً رسمياً لـسباق الرجل الحديدي 70.3، تمثل دورنا في ضمان تسليم جميع المعدات اللازمة للسباق.

وأشار إلى التزام الشركة تجاه شركائها وحرصها على تقديم حلول مبتكرة للتحديات اللوجستية المعقدة في مجالات الرياضة والفنون والثقافة.

وأضاف: “يسر دي إتش إل إكسبريس أن تكون شريكاً في أول سباق ثلاثي للرجل الحديدي في مصر، وهي رياضة تتزايد شعبيتها في مصر والعالم. وعكس السباق، المكون من ثلاثة أجزاء، الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي تقدمها دي إتش إل، سواء عن طريق الشحن البحري أو النقل الجوي أو الشحن البري، وكل ذلك بأعلى المعايير وفي أقصر الأوقات وبأسعار تنافسية.”

خليفة: انعكست تجربة دي إتش إل في جودة الخدمة المقدمة لترتيب إقامة الحدث وضمان التسليم الآمن لجميع المعدات

وقال حسن خليفة، الشريك المؤسس لشركة ستامينا للرياضة واللياقة البدنية، المنظمة للسباق، “نحن فخورون جداً بالعمل مع دي إتش إل كخبير لوجستي عالمي يتمتع بخبرة لا مثيل لها في خدمات الشحن والنقل.

أضاف أن هذه التجربة انعكست في جودة الخدمة التي قدمتها دي إتش إل لترتيب إقامة الحدث وضمان التسليم الآمن لجميع المعدات. كما أدى وجود دي إتش إل ودعمها إلى رفع عبء إعادة المعدات سواء إلى القاهرة أو إلى الخارج عن كاهل المتسابقين الأجانب، مما ضمن لهم الاستمتاع بوقت خالٍ من القلق في مصر وسمح لهم بالاسترخاء والاستمتاع بإقامتهم في مصر بعد سباق مرهق .