ڤاليو تستهدف الدخول للسوق السعودي خلال الربع الأول من 2022

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إسلام فضل _ كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن الشركة تستهدف دخول السوق السعودي، متوقعًا الدخول خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف حسونة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة انتهت من جزء كبير من المفاوضات مع الجهات السعودية، حيث نعمل علي ذلك السوق منذ عام، مؤكدًا القرار النهائي للدخول لم يتخد حتي الأن.
ووقعت شركة «ڤاليو» منذ قليل اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «مراكز»، حيث تقوم ڤاليو بمقتضاها بتزويد المتسوقين بعرض لفترة محدودة يشمل خطط تقسيط بدون فائدة، وبدون مقدم وبدون مصروفات إدارية، على فترات سداد مرنة تصل مدتها إلى 12 شهرًا، ومتاحة للعملاء المتسوقين في شبكة المتاجر التابعة لمول طنطا التي تضم ما يزيد عن 60 متجرًا.
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