مال وأعمال

أسعار الذهب تتعافى في السوق المحلية وتصعد جنيهان

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شاهندة إبراهيم– تعافت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء من الخسائر التي منيت بها على مدار اليومين الماضيين، لترتفع بنحو جنيهين مقارنة بختام تداولات الأمس.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 ارتفع عند 787 جنيها في مقابل 785 جنيها بإغلاق الأمس.

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وصعد أيضا عيار 18 إلى مستوى 676 جنيها، وبلغ عيار 24 مستوى 898 جنيها، وحقق الجنيه الذهب نحو 6 آلاف 296 جنيها.
وذكر نجيب، أن السعر العالمي للمعدن النفيس حقق اليوم 1790 دولارا للأوقية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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