ڤاليو تفاوض 5 بنوك لإصدار بطاقة دفع إلكترونية الفترة الحالية

إسلام فضل _ قال أحمد عصام، رئيس إدارة المنتجات في شركة ڤاليو ، إن الشركة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع 5 بنوك من أجل اصدار بطاقة أو كارت دفع إلكتروني لعملاء الشركة.

أوضح عصام، على هامش المؤتمر اليوم الأربعاء، أن البطاقة المحتمل إصدارها ستكون مرتبطة برصيد عميل ڤاليو الذي سيستطيع استخدامه في كافة معاملاته وعبر كافة نقاط البيع داخل وخارج مصر.

وتوقع رئيس إدارة المنتجات في شركة ڤاليو ، انتهاء المفاوضات والاستقرار على البنك الشريك قبل نهاية العام الجاري.

وذكر أن عد البطاقات المستهدف بالتعاون مع البنوك ستكون وفقا لعدد العملاء بعد احتساب معدل النمو في العملاء، اشتري الان وادفع لاحقاً.

وأشار إلي أن الشركة لديها 16 ألف ماكينات pos بيع منهم 8 آلاف نقطة تديرها الشركة، ونعمل حاليا على تغيير نموذج العمل لتدير فاليو كافة نقاط البيع، نسعى للتعاون مع شركات مدفوعات عالمية لتفادي مشاكل الباركود ونقاط البيع.

ووقعت شركة «ڤاليو » منذ قليل اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «مراكز»، حيث تقوم ڤاليو بمقتضاها بتزويد المتسوقين بعرض لفترة محدودة يشمل خطط تقسيط بدون فائدة، وبدون مقدم وبدون مصروفات إدارية، على فترات سداد مرنة تصل مدتها إلى 12 شهرًا، ومتاحة للعملاء المتسوقين في شبكة المتاجر التابعة لمول طنطا التي تضم ما يزيد عن 60 متجرًا.