وليد حسونة: ڤاليو تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات بنهاية العام الجاري

إسلام فضل _ كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن الشركة تستهدف مبيعات بنهاية العام الجاري بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأضاف حسونة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2018 بلغت 114 مليون جنيه، ثم ارتفعت إلي 350 مليون جنيه بنهاية 2019، وقفز إلي مليار جنيه خلال العام الماضي.

أضاف أن إجمالي مبيعات الشركة في السوق المصرية بنهاية أمس بلغت 1.9 مليار جنيه.

وأشار إلي أن الشركة لديها 16 ألف ماكينات pos بيع منهم 8 آلاف نقطة تديرها الشركة، ونعمل حاليا على تغيير نموذج العمل لتدير فاليو كافة نقاط البيع، نسعى للتعاون مع شركات مدفوعات عالمية لتفادي مشاكل الباركود ونقاط البيع.

وذكر الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن نسبة التعثر بلغت حتي الآن 2.5%، مشيرًا إلي أن شوب ات تمثل 6% من مبيعات ڤاليو.

ولفت إلي أن أعلي شريحة في الحصول علي تمويل تصل إلي 250 ألف جنيه، ومتوسط التمويل يصل إلي 40 الف جنيه، حيث أن الشريحة الأخيرة تبلغ 10 آلاف جنيه، منوهًا أن 60%٪ من عملاد فاليو يصل اعمارهم من 25 الي 35 عاما وتصل دخولهم من 10 إلى 15 ألف جنيه.