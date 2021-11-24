مال وأعمال

المركزي التركي يجري محادثات مع الإمارات بشأن اتفاق مبادلة

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– قال مصدران لرويترز اليوم الأربعاء، إن محافظ البنك المركزي المصري التركي شهاب قوجي أوغلو يجتمع مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الرئاسة التركية لإجراء محادثات أولية بشأن اتفاق مبادلة محتمل.

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ويزور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أول زيارة من نوعها منذ سنوات فيما يسعى البلدان لإصلاح العلاقات.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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