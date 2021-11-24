المركزي التركي يجري محادثات مع الإمارات بشأن اتفاق مبادلة

– قال مصدران لرويترز اليوم الأربعاء، إن محافظ البنك المركزي المصري التركي شهاب قوجي أوغلو يجتمع مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الرئاسة التركية لإجراء محادثات أولية بشأن اتفاق مبادلة محتمل.

ويزور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أول زيارة من نوعها منذ سنوات فيما يسعى البلدان لإصلاح العلاقات.