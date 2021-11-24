البورصة المصرية تتراجع إلى 11352 نقطة ختام التعاملات والسبعيني يفقد 0.12%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وفقد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.15%، وأغلق عند مستوى 11352 نقطة.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.63%، وأغلق عند مستوى 51.87 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.12% و 0.06% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.046.285 مليار جنيه على 194 شركة من خلال 37.067 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 71 شركة مقابل ارتفاع 50 بينما لم تتغير أسعار 72.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 131.695 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 134.292 مليون جنيه، مقابل 2.597 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 83.263 مليون جنيه، منها 72.302 مليون جنيه للمؤسسات، و10.960 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 48.431 مليون جنيه، منها 39.728 مليون جنيه للأفراد، و8.702 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.225 0.256 13.78 التعمير والاستشارات الهندسية 19.96 21.88 9.62 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 29.21 32 9.55 شارم دريمز للاستثمار السياحي 5.14 5.62 9.34 العبور للاستثمار العقاري 12.87 13.98 8.62

الأسهم الأكثر انخفاضا