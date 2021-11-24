وليد حسونة: نستهدف الاستحواذ على شركات قريبة من مجال المالية غير المصرفية

إسلام فضل _ كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، عن استهداف الشركة الاستحواذ على شركات قريبة من المجال، موضحًا أن الشركة لا تستهدف الاستحواذ على شركات تعمل في نفس المجال.

وأضاف حسونة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة منتشرة حتي الآن في 16 محافظة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف الانتشار في جميع محافظات مصر.

وذكر أن الشركة لديها برنامج توريق بقيمة ملياري جنيه، وتم إصدار سندات توريق الفترة الماضية بقيمة 350 مليون، مشيرًا إلي أن الشركة تستهدف عمل أصدر أكبر خلال العام المقبل.

وقال إن آجمالي مبيعات الشركة في السوق المصرية بنهاية أمس بلغ 1.9 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الشركة تستهدف مبيعات بنهاية العام الجاري إلي 2.5 مليار جنيه.

ولفت إلي أن إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2018 بلغ 114 مليون جنيه، ثم ارتفع إلي 350 مليون جنيه بنهاية 2019، وقفز إلي مليار جنيه خلال العام الماضي.

ووقعت شركة «ڤاليو» منذ قليل اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «مراكز»، حيث تقوم ڤاليو بمقتضاها بتزويد المتسوقين بعرض لفترة محدودة يشمل خطط تقسيط بدون فائدة، وبدون مقدم وبدون مصروفات إدارية، على فترات سداد مرنة تصل مدتها إلى 12 شهرًا، ومتاحة للعملاء المتسوقين في شبكة المتاجر التابعة لمول طنطا التي تضم ما يزيد عن 60 متجرًا.