مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ 1969

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وكالات _ تراجعت طلبات إعانة الباطلة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1969 الأسبوع الماضي، لتسجل 199 ألف طلب.

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وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، أن صفوف مقدمي طلبات إعانة البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 52 عامًا الأسبوع الماضي.

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وبلغ إجمالي الإيداعات الجديدة 199 ألف طلب، وهو رقم لم تشهده الولايات المتحدة منذ يوم 15 نوفمبر 1969 ، عندما بلغ إجمالي الطلبات آنذاك 197 ألف طلب.

وتغلب التقرير بسهولة على تقديرات داو جونز البالغة 260 ألفًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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