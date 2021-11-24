طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ 1969

وكالات _ تراجعت طلبات إعانة الباطلة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1969 الأسبوع الماضي، لتسجل 199 ألف طلب.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، أن صفوف مقدمي طلبات إعانة البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 52 عامًا الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي الإيداعات الجديدة 199 ألف طلب، وهو رقم لم تشهده الولايات المتحدة منذ يوم 15 نوفمبر 1969 ، عندما بلغ إجمالي الطلبات آنذاك 197 ألف طلب.

وتغلب التقرير بسهولة على تقديرات داو جونز البالغة 260 ألفًا.