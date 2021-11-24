- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات _ تراجعت طلبات إعانة الباطلة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1969 الأسبوع الماضي، لتسجل 199 ألف طلب.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، أن صفوف مقدمي طلبات إعانة البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 52 عامًا الأسبوع الماضي.
وبلغ إجمالي الإيداعات الجديدة 199 ألف طلب، وهو رقم لم تشهده الولايات المتحدة منذ يوم 15 نوفمبر 1969 ، عندما بلغ إجمالي الطلبات آنذاك 197 ألف طلب.
وتغلب التقرير بسهولة على تقديرات داو جونز البالغة 260 ألفًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ 1969 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.