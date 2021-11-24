وليد حسونة: ڤاليو تنفق 140 مليون جنيه سنويا على البنية التكنولوجية والدعاية

إسلام فضل _ كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، إن الشركة حصلت علي 10 ملايين دولار منذ بداية عملها في مصر من المجموعة علي 3 شرائح.

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وأضاف حسونة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة تنفق سنويًا علي الدعم الفني والبنية التكنولوجية 70 مليون جنيه، كما يتم الانفاق علي الدعاية 70 مليون أخرى.

أضاف أن إجمالي مبيعات الشركة في السوق المصرية بنهاية أمس بلغ 1.9 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الشركة تستهدف مبيعات بنهاية العام الجاري إلي 2.5 مليار جنيه.

ولفت إلي أن إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2018 بلغ 114 مليون جنيه، ثم ارتفع إلي 350 مليون جنيه بنهاية 2019، وقفز إلي مليار جنيه خلال العام الماضي.

ووقعت شركة «ڤاليو» منذ قليل اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «مراكز»، حيث تقوم ڤاليو بمقتضاها بتزويد المتسوقين بعرض لفترة محدودة يشمل خطط تقسيط بدون فائدة، وبدون مقدم وبدون مصروفات إدارية، على فترات سداد مرنة تصل مدتها إلى 12 شهرًا، ومتاحة للعملاء المتسوقين في شبكة المتاجر التابعة لمول طنطا التي تضم ما يزيد عن 60 متجرًا.