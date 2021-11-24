بنك مصر يستثمر في KlayyTech لتقديم حلول رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة

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إسلام فضل _ كشف المهندس خالد عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة KlayyTech، المتخصصة في تقديم حلول التحول الرقمي، أن بنك مصر وقع شراكة واستثمار في الشركة في حدود 26%، للمساعدة في دعم الشركات الصغيرة المتوسطة من خلال آليات التحول الرقمي.
وأضاف عبد القادر، خلال مؤتمر صحفي، أن الشراكة مع بنك مصر تمثل إضافة قوية وانطلاقة جيدة لأعمالنا خلال الفترة المقبلة، حيث نستهدف العمل كافة الشركات داخل السوق المصري في كافة القطاعات.
وأوضح أن الشركة ستعمل مع عدد من القطاعات التي تسمح بتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الجهاز المصرفي وشركات الاتصالات وغيرها من الجهات الأخرى.
وأشار إلى أن شركة KlayyTech ستعمل على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسريع نمو هذه الشركات من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحول الرقمي .
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