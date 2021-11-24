- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
– كشف البنك المركزي المصري التونسي اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في التحويلات المالية من التونسيين العاملين في الخارج.
وقال المركزي التونسي، إن التحويلات المالية ارتفعت 33% في الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر هذا العام لتصل إلى 6.8 مليار دينار (2.35 مليار دولار).
ومقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، أظهرت أرقام البنك أن التحويلات بلغت 5.1 مليار دينار في الفترة نفسها في 2020 .
ويعني ذلك أن التحويلات المالية صعدت بقيمة 1.8 مليار دينار تونسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي التونسي: 33% ارتفاعا في تحويلات العاملين بالخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.