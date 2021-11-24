السيسي يوجه بتطبيق أرقى التصميمات وأكبر توسعة ممكنة لمداخل العاصمة الإدارية

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المحاور التي تم إنشاؤها مؤخرا للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى.

واستعرض الاجتماع مجموعة الكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري التي حققت “الترابط بين القاهرة الجديدة وتجمعاتها السكنية المختلفة”، ومناطق وأحياء شرق القاهرة، والتي ساعدت في “اقتصار زمن ومسافة الانتقال للمواطنين وحققت السيولة المرورية”.

كما تناول الاجتماع عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث وجه الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث يشمل مختلف الخدمات، خاصةً رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك عرض التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات متنوعة النشاط سواء الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بالاستفادة من تلك الأراضي علي نحو يتكامل مع عملية التنمية الجارية بالدولة.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن سير العمل بشبكة الطرق والمحاور داخل العاصمة الإدارية، حيث وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطبيق أرقي التصميمات الهندسية وأكبر توسعة ممكنة في جميع المداخل المؤدية إليها من كل الاتجاهات، وذلك في سياق معماري حديث ذي طابع حضاري، خاصةً المساحات الخضراء والغابات الشجرية، وذلك على نحو يتسق مع طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة وما تجسده من الانتقال إلى الدولة الحديثة بمفهومها الشامل.