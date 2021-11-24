دكتور أون لاين تستهدف تمويلا بقيمة 250 ألف دولار خلال الربع الأول من 2022

إسلام فضل – قال الدكتور محمد عبد الحكيم، مؤسس منصة دكتور أون لاين للخدمات الطبية التكنولوجية المتقدمة، إنها تخطط للحصول على تمويل بقيمة 250 ألف دولار من إحدى حاضنات الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف عبد الحكيم، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال علي هامش توقيع اتفاقية شراكة مع شركة فيدا اليوم الأربعاء، أن حجم استثمارات المنصة منذ إطلاقها حتى الأن بلغ 2.5 مليون جنيه.

وكشف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في مصر خلال العام المقبل بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين جنيه.

وأوضح عبد الحكيم أنه بدأ في إنشاء المشروع بتمويل ذاتي يبلغ 250 ألف جنيه، جرى ضخها علي مدار عام حتى تم إطلاق التطبيق.

وأشار إلى أن الشركة حصلت خلال العام الماضي على تمويل بقيمة 350 مليون من “فلك” التابعة لوزارة الاستثمار.

وكشف مؤسس منصة دكتور أون لاين عن أن الشركة تخطط لدخول السوق الخليجية وقارة إفريقيا خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وحول اتفاقية الشراكة مع فيدا، قال عبد الحكيم إنها تستهدف التعاون مع مجموعة استشاريين متخصصين من إنجلترا وفرنسا وألمانيا العاملين بمستشفيات رويال مارسدن، وكرومويل ونخبة من المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح أن الهدف من هذا التعاون هو إتاحة الكشف من خلال الفيديو لكل من لا يتمكن من الوصول للأطباء في مصر والوطن العربي، مع اتاحة إرسال التحاليل والأشعة واستقبال التقارير الطبية، وهو ما يسهل عملية التشخيص الأولي في حالة صعوبة التواصل المباشر بين المريض والطبيب.

وأشار إلى أن “دكتور أون لاين” منصة طبية متخصصة تعتمد على التكنولوجيا في أداء وظيفتها، والاعتماد على ابتكار آليات جديدة تسهل على الطبيب والمريض المتواجد على المنصة، مع العمل على تقديم خدمات جديدة باستمرار والتعاون مع شركاء نجاح لتعظيم الاستفادة من منصة “دكتور أون لاين”.

ولفت إلى نجاح المنصة في خدمة أكثر من 50 ألف مشترك في مصر والوطن العربي، مع إتاحة 190 أستاذا واستشاريا متخصصين على المنصة يقدمون الاستشارات الطبية والتشخيص الأولي للمرضى من خلال الفيديو.

وأكد أن الشراكة مع “فيدا” هي الأولى من نوعها التي تتيح الفرصة لقطاع كبير من الجمهور للتواصل مع أساتذة متخصصين من مستشفيات ومراكز طبية أوروبية للحصول على الرأي الثاني عند تشخيص مرض معقد، أو للمتابعة الدورية لبعض الأمراض، أو عند الحاجة للتعرف على التطور الطبي لعلاج حالة معينة بدلا من السفر للخارج لاستشارة طبيب أجنبي في حالة طبية معينة.

من جانبه، قال الدكتور محمد المصري، رئيس مجلس إدارة فيدا، إنها شركة متخصصة في علاج المواطنين في مصر والوطن العربي في إنجلترا وألمانيا وفرنسا، مع إتاحة السفر ونقل المرضى جوًا إذا تطلب الأمر نقلهم لتلقي العلاج خارج مصر.

وأشار إلى أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها لإتاحة الفرصة للاستشارة المباشرة عن بُعد قبل أن يقرر المواطن السفر للخارج لتلقي العلاج، أو تقرير مدى حاجة الحالة للسفر لتلقي العلاج بالخارج أو عدمه وهو ما يسهل الكثير على المريض.

وأكد أن العلاج والاستشارة عن بُعد أصبحا من ضروريات العصر الحديث مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا، وإمكانية التواصل مع أطباء خارج دولة المريض بدلا من السفر للخارج، وأن عملية التطبيب عن بُعد تعتبر فرصة للمريض لاستشارة أكثر من طبيب حول العالم، والأخذ بأكثر من رأي في حالته الصحية والوصول للعلاج الذي يناسب حالته.

وأشار إلى أن شركة فيدا واحدة من الشركات المتخصصة في مجال العلاج الدولي والسياحة العلاجية، بالإضافة لعدد متنوع من الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها، حيث تقدم خدماتها الطبية من خلال إدارة وتشغيل منشآت طبية عدة في القاهرة والساحل الشمالي وعدد من أندية القاهرة.