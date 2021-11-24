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الصحة تعلن شروط وضوابط الحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا

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دوت الخليج – أعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء، خلال أيام، في تفعيل خطة تطعيم بعض الفئات من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، تشمل: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

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وأشار عبد الغفار إلى أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، ستصلهم رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية؛ ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

وأضاف أنه في حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

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ونوه عبد الغفار إلى أن التلقيح بالجرعة الثالثة يأتي في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى.

وأكد أن التطعيم بالجرعة الثالثة وإن كان اختياريا، إلا أنه في غاية الأهمية؛ حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع، خصوصا لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية» للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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