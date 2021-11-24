مال وأعمال

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد بيانات قوية ورهانات على زيادة الفائدة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات – هوت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتزايد الرهانات على زيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في موعد أقرب من المتوقع.

predco_adv_2021

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.28% إلى 1784.70 دولار للأونصة، في أواخر جلسة التداول بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر عند 1777.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

Edita2021

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتسجل عند التسوية 1784.30 دولار للأونصة.

وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار هذا الأسبوع إذ أكدت إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لفترة ثانية الرهانات على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وعززت الدولار.

FNG2021

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.85% إلى 23.45 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.65% إلى 975.33 دولار. وتراجع البلاديوم 0.96% إلى 1850.18 دولار.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد بيانات قوية ورهانات على زيادة الفائدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا