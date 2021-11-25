مال وأعمال

بايدن يرشح امرأتين لقيادة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض

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وكالات – اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء امرأتين لقيادة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض.

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وقال البيت الأبيض إن بايدن رشح شالاندا يونج لمنصب مدير مكتب الميزانية. وتشغل يونج حاليا المنصب بالإنابة. ورشح بايدن أيضا ناني كولوريتي لمنصب نائب المدير.

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ويشرف مكتب الإدارة والميزانية على الميزانية الاتحادية البالغة 4 تريليونات دولار ويساعد في تنسيق العمليات واللوائح التنظيمية في مختلف الإدارات الحكومية.

ومن بين مهامه الأخرى، رصد إلتزام الموظفين الاتحاديين بقواعد لقاحات كوفيدا-19 .

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وستكون يونج أول امرأة، من ذوي البشرة الملونة، تشغل منصب مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض بعد أن تولت منصب نائب المدير في مارس.

وستكون كولوريتي، وهي من أصل فلبيني، أحدث أبرز كبار المسؤولين الأمريكيين من أصول آسيوية في إدارة بايدن.

وستحتاج كل منهما لموافقة من مجلس الشيوخ الأمريكي لتولي المنصب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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