- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات – اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء امرأتين لقيادة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن بايدن رشح شالاندا يونج لمنصب مدير مكتب الميزانية. وتشغل يونج حاليا المنصب بالإنابة. ورشح بايدن أيضا ناني كولوريتي لمنصب نائب المدير.
ويشرف مكتب الإدارة والميزانية على الميزانية الاتحادية البالغة 4 تريليونات دولار ويساعد في تنسيق العمليات واللوائح التنظيمية في مختلف الإدارات الحكومية.
ومن بين مهامه الأخرى، رصد إلتزام الموظفين الاتحاديين بقواعد لقاحات كوفيدا-19 .
وستكون يونج أول امرأة، من ذوي البشرة الملونة، تشغل منصب مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض بعد أن تولت منصب نائب المدير في مارس.
وستكون كولوريتي، وهي من أصل فلبيني، أحدث أبرز كبار المسؤولين الأمريكيين من أصول آسيوية في إدارة بايدن.
وستحتاج كل منهما لموافقة من مجلس الشيوخ الأمريكي لتولي المنصب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يرشح امرأتين لقيادة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.