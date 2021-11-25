مال وأعمال

عون يطلب من حاكم مصرف لبنان تسليم بيانات مطلوبة للتدقيق الجنائي

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العربية دوت نت – طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف، قائلا إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.

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أدلى عون بهذه التصريحات في أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة من البلاد لبراثن الفقر.

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وقالت الرئاسة في بيان، إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما “يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية” لتلبية طلبات الشركة”.

كانت ألفاريز آند مارسال قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي المصري في نوفمبر 2020 لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة.

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ووافقت على العودة في سبتمبر 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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