مال وأعمال

وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب للتكنولوجيا غطت على خسائر للتجزئة

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وكالات – أنهت بورصة وول ستريت الجلسة مرتفعة، بدعم من مكاسب لشركة نيفيديا وأسهم أخرى للتكنولوجيا في حين هوت أسهم شركتي التجزئة جاب ونوردستروم بعد تقارير ضعيفة للأرباح الفصلية.

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وهوت أسهم الشركتين بعد أن أعلنتا عن نتائج فصلية ضعيفة وحذرتا من مشاكل في سلاسل الإمداد قبيل موسم التسوق الرئيسي للعطلات في الولايات المتحدة.

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وارتفع مؤشر أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية، بعد بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين سجل زيادة أكبر من المتوقع في أكتوبر.

وفي سياق متصل، صعدت نيفيديا مع تعافيها من موجة مبيعات في أسهم شركات التكولوجيا الكبرى أوائل هذا الأسبوع. وبلغت مكاسب أسهم الشركة حوالي 150% حتى الآن في 2021 .

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كما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي قالوا إنهم منفتحون على تسريع إنهاء برنامج مشتريات السندات والتحرك بخطى أسرع لزيادة أسعار الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع.

وبحسب بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 0.23% إلى 4701.54 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك 0.44% ليغلق عند 15845.23 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي بلا تغير يذكر عند 35807.48 نقطة.

يذكر أن سوق الأسهم الأمريكية ستكون مغلقة غدا الخميس في عطلة عيد الشكر وستشهد جلسة مختصرة يوم الجمعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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