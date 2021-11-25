المركزيان التركي والإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

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سي ان بي سي _ وقع البنك المركزي المصري التركي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري الإماراتي، لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المصرفية المركزية.
أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية ومنها في قطاعي الطاقة والصحة.
يذكر أن هذا الإعلان يأتي عقب المحادثات التي جرت اليوم بين ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.
وواصلت الليرة التركية تعافيها اليوم الخميس، بعد هبوط تاريخي إلى مستويات متدنية قياسية هذا الأسبوع أثاره دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن تخفيضات أسعار الفائدة.
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